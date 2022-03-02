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«Баварию» отпугивает цена на Гравенберха

02 Марта 2022 • 07:28 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» по-прежнему заинтересована в услугах 19-летнего полузащитника «Аякса» Райана Гравенберха, но проблемой может стать цена игрока - амстердамцы хотели бы получить за него около 30 миллионов евро, а такая сумма в условиях развернувшегося кризиса не очень устраивает «Баварию». На приобретении Гравенберха настаивает главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн, которому очень импонирует манера игры футболиста, уточняют сразу несколько немецких репортеров.

Несмотря на молодость, Гравенберх уже давно стал игроком основы «Аякса», в этом сезоне он сыграл в тридцати двух матчах во всех турнирах, отдав четыре голевые передачи и забив один мяч.
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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Бавария Райан Гравенберх Трансферы футбола - лето 2022
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