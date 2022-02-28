Представитель Холанна заявил, что форвард ещё не подписывал контракт с «Реалом»

Официальный представитель семьи норвежского форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна высказался по поводу возможного перехода игрока в мадридский «Реал».

Ян Орге Фьортофт заявил, что никакое предварительное соглашение с мадридской командой ещё не было подписано. Представитель отметил, что Эрлинг вместе со своей семьёй рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры, но с новой командой молодой форвард ещё не определился.

Напомним, что главными претендентами на норвежского футболиста называются мадридский «Реал», «Барселона» и «Манчестер Сити».