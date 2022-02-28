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Спортивный директор «Баварии»: Мы намерены удержать Левандовски

28 Февраля 2022 • 05:42 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
1.40 5.50 6.70
05.03 17:30

Мы уже сообщали о том, что в окружении Роберта Левандовски обеспокоены пассивным поведением руководства «Баварии», которое не спешит предлагать поляку новый контракт. Нынешнее соглашение бомбардира истекает в 2023 году, но, по слухам, он может покинуть клуб досрочно. Ситуация не очень ясна, и слова спортивного директора мюнхенского клуба Хасана Салихамиджича не особо проясняют ситуацию.

- Мы намерены удержать Роберта, - заявил Салихамиджич, которого цитирует ITASportPress.

Левандовски отреагировал на эти слова с некоторым сарказмом.

- Впервые слышу от него такие слова. Я спокоен и открыт для любых решений, - заявил Роберт.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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