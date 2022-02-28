Спортивный директор «Баварии»: Мы намерены удержать Левандовски

Мы уже сообщали о том, что в окружении Роберта Левандовски обеспокоены пассивным поведением руководства «Баварии», которое не спешит предлагать поляку новый контракт. Нынешнее соглашение бомбардира истекает в 2023 году, но, по слухам, он может покинуть клуб досрочно. Ситуация не очень ясна, и слова спортивного директора мюнхенского клуба Хасана Салихамиджича не особо проясняют ситуацию.

- Мы намерены удержать Роберта, - заявил Салихамиджич, которого цитирует ITASportPress.

Левандовски отреагировал на эти слова с некоторым сарказмом.

- Впервые слышу от него такие слова. Я спокоен и открыт для любых решений, - заявил Роберт.