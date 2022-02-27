Дортмундская «Боруссия» заинтересовалась голкипером «Герты»

Дортумндская «Боруссия» нуждается в хорошем вратаре, «шмели» пропустили уже тридцать семь мячей в текущем сезоне Бундеслиги, что является удовлетворительным показателем для середняка, но не претендента на медали.

Возможно, ситуацию спасет голкипер берлинской «Герты» - 20-летний Марцел Лотка, которым заинтересовалась «Боруссия». Как сообщает Kicker.de, футболист согласен перебраться в дортмундский клуб, будучи готовым подписать контракт сроком на два года.

Ранее польский кипер выступал за молодежные команды «Дуйсбурга», «Шальке 04» и «Байера». В его активе также один матч в составе польской сборной U20.