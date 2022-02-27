Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Дортмундская «Боруссия» заинтересовалась голкипером «Герты»

27 Февраля 2022 • 23:20 Комментировать
Аугсбург
1:1
Боруссия Д
окончен

Дортумндская «Боруссия» нуждается в хорошем вратаре, «шмели» пропустили уже тридцать семь мячей в текущем сезоне Бундеслиги, что является удовлетворительным показателем для середняка, но не претендента на медали.

Возможно, ситуацию спасет голкипер берлинской «Герты» - 20-летний Марцел Лотка, которым заинтересовалась «Боруссия». Как сообщает Kicker.de, футболист согласен перебраться в дортмундский клуб, будучи готовым подписать контракт сроком на два года.

Ранее польский кипер выступал за молодежные команды «Дуйсбурга», «Шальке 04» и «Байера». В его активе также один матч в составе польской сборной U20.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Герта Боруссия Дортмунд Марцел Лотка
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Бохум 0:1 РБ Лейпциг
окончен Аугсбург 1:1 Боруссия Д 4.60 3.95 1.75
Все матчи
Новости
27 Февраля
23:20 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» заинтересовалась голкипером «Герты»
22:45 · Германия. Бундеслига
Джан: «Мы должны играть на высоком уровне весь матч, чтобы побеждать»
22:37 · Германия. Бундеслига
Розе: «Мы старались победить, несмотря на матч в четверг»
21:36 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» упустила победу над «Аугсбургом»
16:53 · Германия. Бундеслига
Роберт Левандовски: Став вторым после Месси, можешь считать себя победителем
16:43 · Германия. Бундеслига
Холанн хочет попробовать свои силы в Англии
15:31 · Германия. Бундеслига
В окружении Левандовски недоумевают, почему «Бавария» не торопится продлевать контракт с нападающим
14:11 · Англия. Премьер-лига
Левандовски: «Холанн и Мбаппе – талантливые ребята, но они не будут доминировать, как Месси и Роналду»
05:21 · Англия. Премьер-лига
Источник: Холанн хочет играть в Англии
26 Февраля
22:50 · Германия. Бундеслига
«Бавария» дожала «Айнтрахт» и закрепилась на первом месте
21:57 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» предоставила фанатам возможность выбрать форму клуба на сезон 2023/2024
13:49 · Германия. Бундеслига
Демир может перейти в дортмундскую «Боруссию»
11:08 · Германия. Бундеслига
Президент «Барселоны» Лапорта пообщался с агентом Холанна по возможному трансферу
25 Февраля
22:10 · Германия. Бундеслига
Лапорта ответил на вопрос о возможном трансфере Холанна
24 Февраля
21:07 · Англия. Премьер-лига
Кристенсен не будет рассматривать предложения от клубов АПЛ из уважения к «Челси»
Все новости
Рекомендуем