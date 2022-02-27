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Чемпионат Германии. Бундеслига

Джан: «Мы должны играть на высоком уровне весь матч, чтобы побеждать»

27 Февраля 2022 • 22:45 Комментировать
Аугсбург
1:1
Боруссия Д
окончен

Хавбек дортмундской «Боруссии» Эмре Джан прокомментировал результат матча с «Аугсбургом» (1:1).

«Мы хотели победить. Я думаю, что вы могли видеть наше желание. Первый тайм мы провели на достойном уровне, а вот второй был не так хорош. К сожалению, нам приходится уезжать отсюда с одним очком. У обороны не получалось начинать атаки, а впереди не удавалось цепляться за мяч. Конечно, нужно играть на высоком уровне весь матч, только так можно побеждать», - цитирует Джана DAZN.

28-летний Джан сыграл девятнадцать матчей за дортмундскую «Боруссию» в нынешнем сезоне и отметился тремя забитыми голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эмре Джан
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окончен Бохум 0:1 РБ Лейпциг
окончен Аугсбург 1:1 Боруссия Д 4.60 3.95 1.75
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