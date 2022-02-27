Розе: «Мы старались победить, несмотря на матч в четверг»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе прокомментировал результат матча с «Аугсбургом» (1:1).

«Я увидел команду, которая старалась сделать максимум, несмотря на матч в четверг. Да, парни не всё делали правильно, но всё же контролировали игру. Мы допустили несколько простых ошибок, конечно, это связано и с тем, что «Аугсбург» оказывал на нас давление. В самом начале второго тайма соперник потерялся, мы должны были воспользоваться этим. Было понятно, что в какой-то момент мы устанем, а «Аугсбург» прибавил и сравнял счёт», - цитирует Розе DAZN.

Дортмундская «Боруссия» расположилась на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии.