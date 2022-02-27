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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дортмундская «Боруссия» упустила победу над «Аугсбургом»

27 Февраля 2022 • 21:36 Комментировать
Аугсбург
1:1
Боруссия Д
окончен

В 24-м туре чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» играла на выезде против «Аугсбурга».

На 35-й минует встречи Торган Азар взял инициативу на себя, обыграл нескольких соперников и открыл счёт. Всё шло к победе гостей, но вышедший на замену Саренсен-Базее был с этим не согласен. Немец оказался расторопнее всех в чужой штрафной площади и послал мяч в сетку. Ничья.

«Боруссия» осталась на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Германии, отставание от «Баварии» составляет восемь очков. «Аугсбург» же занимает пятнадцатое место и борется за выживание.

 
Аугсбург 1:1Боруссия Д
  35'Азар Торган (0:1)
(1:1) Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль78'   
Гикевич РафалОксфорд РисГоувелеув ДжеффриУдуохаи ФеликсКалиджиури ДаниэльМайер АрнеДорш Никлас   47'  59' (Груэсо Карлос (  59') Педерсен Мадс  71' (Иаго Лопес (  71') Пепи Рикардо  59' (Нидерлехнер Флориан (  59') Варгас Рубен   19'  89' (Гюнтер Лассе (  89') Грегорич Михаэль  70' (Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль (  70')
Запасные: Фрамбергер РафаэльЗачири АндиВинтер ФредерикКоубек ТомашМоравек Ян
Кобель ГрегорДжан ЭмреХуммельс МатсПонграчич МаринАзар ТорганДауд Махмуд  81' (Рейньер Жезус (  81') Витсель АксельБеллингхем Джуд   87'Геррейро РафаэльБрандт Юлиан  68' (Вольф Мариус (  68') Мален Дониэлл  68' (Мукоко Юссуфа (  68')
Запасные: Кулибали СумайлаПасслак ФеликсТиггес ШтеффенШульц НикоХитц Mapвин
27 февраля. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аугсбург Боруссия Дортмунд
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окончен Бохум 0:1 РБ Лейпциг
окончен Аугсбург 1:1 Боруссия Д 4.60 3.95 1.75
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