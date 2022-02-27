Дортмундская «Боруссия» упустила победу над «Аугсбургом»

В 24-м туре чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» играла на выезде против «Аугсбурга».

На 35-й минует встречи Торган Азар взял инициативу на себя, обыграл нескольких соперников и открыл счёт. Всё шло к победе гостей, но вышедший на замену Саренсен-Базее был с этим не согласен. Немец оказался расторопнее всех в чужой штрафной площади и послал мяч в сетку. Ничья.

«Боруссия» осталась на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Германии, отставание от «Баварии» составляет восемь очков. «Аугсбург» же занимает пятнадцатое место и борется за выживание.