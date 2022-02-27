Дортмундская «Боруссия» упустила победу над «Аугсбургом»

В 24-м туре чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» играла на выезде против «Аугсбурга».
На 35-й минует встречи Торган Азар взял инициативу на себя, обыграл нескольких соперников и открыл счёт. Всё шло к победе гостей, но вышедший на замену Саренсен-Базее был с этим не согласен. Немец оказался расторопнее всех в чужой штрафной площади и послал мяч в сетку. Ничья.
«Боруссия» осталась на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Германии, отставание от «Баварии» составляет восемь очков. «Аугсбург» же занимает пятнадцатое место и борется за выживание.
|35'Азар Торган (0:1)
|(1:1) Саренсен-Базее Ноа-Йоэль78'
Гикевич Рафал•Оксфорд Рис•Гоувелеув Джеффри•Удуохаи Феликс•Калиджиури Даниэль•Майер Арне•Дорш Никлас 47' 59' (Груэсо Карлос ( 59') •Педерсен Мадс 71' (Иаго Лопес ( 71') •Пепи Рикардо 59' (Нидерлехнер Флориан ( 59') •Варгас Рубен 19' 89' (Гюнтер Лассе ( 89') •Грегорич Михаэль 70' (Саренсен-Базее Ноа-Йоэль ( 70')
Кобель Грегор•Джан Эмре•Хуммельс Матс•Понграчич Марин•Азар Торган•Дауд Махмуд 81' (Рейньер Жезус ( 81') •Витсель Аксель•Беллингхем Джуд • 87'Геррейро Рафаэль•Брандт Юлиан 68' (Вольф Мариус ( 68') •Мален Дониэлл 68' (Мукоко Юссуфа ( 68')
27 февраля. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).