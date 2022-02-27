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Роберт Левандовски: Став вторым после Месси, можешь считать себя победителем

27 Февраля 2022 • 16:53 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
05.03 17:30

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски высказался по поводу «Золотого мяча», который в 2021 году получил нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси.

«Если ты становишься вторым после Месси, ты можешь считать победителем. Сравнение с Месси означает, что я провёл действительно отличный сезон.

 Я хочу играть ещё несколько лет. По крайней мере, пять! Если через пару лет начну сдавать позиции, тогда смогу подумать об уходе на пенсию, но не сейчас», — приводит слова Левандовского Sport.es со ссылкой на Téléfoot.

В текущем году поляк провёл 8 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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