Холанн хочет попробовать свои силы в Англии

21-летний форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн, которого долгое время связывали с переходом в мадридский «Реал», хочет попробовать свои силы в английской Премьер-лиге. The Sun сообщает, что фаворитом среди претендентов на подписания игрока является «Манчестер Сити».

«Горожане» еще с прошлого лета находятся в поисках нападающего, а попытки подписать форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна не увенчались успехом. Теперь целью «Манчестер Сити» стал Эрлинг Холанн.

«Боруссия» на днях предложила нападающему новый контракт, однако пока неизвестно, как проходят переговоры между сторонами.