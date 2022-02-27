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В окружении Левандовски недоумевают, почему «Бавария» не торопится продлевать контракт с нападающим

27 Февраля 2022 • 15:31 Комментировать
Айнтрахт Фр
0:1
Бавария
окончен

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски и его агент Пини Захави недоумевают, почему клуб всё ещё с ними не связался по поводу предложения нового контракта футболисту. Об этом сообщает Bild.

Действующий контракт 33-летнего голеадора рассчитан до лета 2023 года. Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. Текущая рыночная стоимость поляка, по версии Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски сыграл за «Баварию» 33 матча, в которых забил 39 голов.

По информации журналистов Bild, «Бавария» предложит новый контракт Левандовски предстоящей весной.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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