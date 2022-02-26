«Бавария» дожала «Айнтрахт» и закрепилась на первом месте

В 24-м туре немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» на своём поле принимал «Баварию».
На первых минутах встречи два неплохих момента имел Костич, но оба остались нереализованными. Свои шансы имела и «Бавария», но в первом тайме зрители голов не увидели. «Айнтрахт» здорово оборонялся и мог рассчитывать на ничью, если бы не индивидуальное мастерство Сане, который принёс победу «Баварии». Минимальная победа мюнхенцев.
«Бавария» закрепилась на первом месте, а «Айнтрахт» остался на десятой строчке.
|71'Сане Лерой (0:1)
Трапп Кевин•Тута•Хинтереггер Мартин•Н'Дика Эван•Да Коста Данни•Соу Джибриль•Хрустиц Айдин 83' (Ламмерс Сэм ( 83') •Ленц Кристофер 32' 78' (Хёуге Йенс ( 78') •Кнауфф Ансгар 67' (Борре Рафаэль ( 67') •Костич Филип•Линнстрем Йеспер 82' (Камада Даити ( 82')
Ульрайх Свен•Павар Бенжамен•Юпамекано Део•Зюле Никлас•Эрнандес Люка • 32'Киммих Йозуа • 64'Забитцер Марсель 67' (Сане Лерой ( 67') •Гнабри Серж•Мусиала Джамал 82' (Рока Марк ( 82') •Коман Кингсли 89' (Чупо-Мотинг Эрик ( 89') •Левандовски Роберт
26 февраля. Стадион "Deutsche Bank Park".