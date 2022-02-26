«Бавария» дожала «Айнтрахт» и закрепилась на первом месте

В 24-м туре немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» на своём поле принимал «Баварию».

На первых минутах встречи два неплохих момента имел Костич, но оба остались нереализованными. Свои шансы имела и «Бавария», но в первом тайме зрители голов не увидели. «Айнтрахт» здорово оборонялся и мог рассчитывать на ничью, если бы не индивидуальное мастерство Сане, который принёс победу «Баварии». Минимальная победа мюнхенцев.

«Бавария» закрепилась на первом месте, а «Айнтрахт» остался на десятой строчке.