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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» дожала «Айнтрахт» и закрепилась на первом месте

26 Февраля 2022 • 22:50 Комментировать
Айнтрахт Фр
0:1
Бавария
окончен

В 24-м туре немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» на своём поле принимал «Баварию».

На первых минутах встречи два неплохих момента имел Костич, но оба остались нереализованными. Свои шансы имела и «Бавария», но в первом тайме зрители голов не увидели. «Айнтрахт» здорово оборонялся и мог рассчитывать на ничью, если бы не индивидуальное мастерство Сане, который принёс победу «Баварии». Минимальная победа мюнхенцев.

«Бавария» закрепилась на первом месте, а «Айнтрахт» остался на десятой строчке.

Айнтрахт Фр 0:1Бавария
  71'Сане Лерой (0:1)
Трапп КевинТутаХинтереггер МартинН'Дика ЭванДа Коста ДанниСоу ДжибрильХрустиц Айдин  83' (Ламмерс Сэм (  83') Ленц Кристофер   32'  78' (Хёуге Йенс (  78') Кнауфф Ансгар  67' (Борре Рафаэль (  67') Костич ФилипЛиннстрем Йеспер  82' (Камада Даити (  82')
Запасные: Граль ЙенсИльзанкер ШтефанЧендлер ТимотиТуре АльмамиХасебе Макото
Ульрайх СвенПавар БенжаменЮпамекано ДеоЗюле НикласЭрнандес Люка   32'Киммих Йозуа   64'Забитцер Марсель  67' (Сане Лерой (  67') Гнабри СержМусиала Джамал  82' (Рока Марк (  82') Коман Кингсли  89' (Чупо-Мотинг Эрик (  89') Левандовски Роберт
Запасные: Ваннер ПаульТильман МаликНьянзу ТангиРичардс ОмарМюллер ТомасФрюхтль КристианАльфонсо ДэвисСтанишич Йосип
26 февраля. Стадион "Deutsche Bank Park".

 

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окончен Фрайбург 3:0 Герта 1.58 4.20 5.70
окончен Байер Л 3:0 Арминия
окончен Гройтер Фюрт 1:1 Кёльн 3.60 3.65 2.02
окончен Унион Берлин 3:1 Майнц
окончен Айнтрахт Фр 0:1 Бавария 6.50 5.00 1.43
27.02  17:30 Бохум ... РБ Лейпциг 4.10 3.95 1.84
27.02  19:30 Аугсбург ... Боруссия Д 5.80 4.80 1.52
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Сегодня, 26 Февраля
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