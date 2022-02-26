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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дортмундская «Боруссия» предоставила фанатам возможность выбрать форму клуба на сезон 2023/2024

26 Февраля 2022 • 21:57 Комментировать
Аугсбург
...
Боруссия Д
5.70 4.05 1.60
Через 20 ч. 0 мин.

Руководство дортмундской «Боруссии» предоставило поклонникам клуба возможность самим выбрать футболки, в которых игроки клуба будут выступать в сезоне 2023/2024. Первый тур отбора уже имел место - были представлены более пятнадцати тысяч эскизов, из более чем ста мировых стран. Теперь из них были отобраны девять наилучших вариантов, по которым открыто голосование вплоть до 18 марта. Затем Puma изготовит концепт будущей футболки в точном соответствии с требованиями Бундеслиги.

Сейчас дортмундская «Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице немецкого чемпионата, она уступает «Баварии» шесть очков и завтра сыграет в гостях против «Аугсбурга».
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Боруссия Дортмунд
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АУГСБУРГ БОРУССИЯ Д
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окончен Боруссия М 2:2 Вольфсбург 2.10 3.40 3.60
окончен Фрайбург 3:0 Герта 1.58 4.20 5.70
окончен Байер Л 3:0 Арминия
окончен Гройтер Фюрт 1:1 Кёльн 3.60 3.65 2.02
окончен Унион Берлин 3:1 Майнц
окончен Айнтрахт Фр 0:1 Бавария 6.50 5.00 1.43
27.02  17:30 Бохум ... РБ Лейпциг 4.10 3.95 1.84
27.02  19:30 Аугсбург ... Боруссия Д 5.80 4.80 1.52
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