Демир может перейти в дортмундскую «Боруссию»

Полузащитник «Рапида» Юсуф Демир может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге.

Как сообщает ESPN, в услугах 18-летнего австрийца заинтересована дортмундская «Боруссия», которая попытается оформить трансфер уже летом.

Первую часть нынешнего сезона Демир провёл на правах аренды в «Барселоне», за которую он сыграл в общей сложности девять матчей, но голевыми действиями не отметился. Каталонский клуб принял решение разорвать арендное соглашение, после чего Демир вернулся обратно в «Рапид».

Портал Transfermarkt оценивается трансферную стоимость юного дарования в десять миллионов евро.