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Лапорта ответил на вопрос о возможном трансфере Холанна

25 Февраля 2022 • 22:10 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о возможном трансфере нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

«Мы очень хорошо поработали на трансферном рынке зимой и надеемся, что летом наша работа будет не менее продуктивной.

Трансфер Холанна? Верю, что летом мы все будем довольны проделанной работой», - цитирует Лапорту Sport.es.

21-летний норвежец сыграл 20 матчей за дортмундский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил 23 гола и отдал 6 голевых передач. Контракт Холанна с «Боруссией» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 150 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Эрлинг Холанн
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