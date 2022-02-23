Гендиректор «Боруссии» Дортмунд сообщил, когда решится будущее Холанна

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался о Эрлинге Холанне и его возможном уходе.

«Я уверен, что все будет решено в ближайшие несколько недель», - сказал он в интервью Express.

«Это займет, может быть, месяц, может быть, шесть недель», - добавил Ватцке.

Контракт Холанна истекает с немецким клубом истекает только в 2024 году, но спрос со стороны грандов европейского футбола практически не оставляет шансов «Боруссии» сохранить норвежца в своем составе. Слухи связывают нападающего с переходом в «Барселону», «Реал» Мадрид или один из топов английской Премьер-лиги.