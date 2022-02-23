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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гендиректор «Боруссии» Дортмунд сообщил, когда решится будущее Холанна

23 Февраля 2022 • 22:38 Комментировать
Аугсбург
...
Боруссия Д
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27.02 19:30

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался о  Эрлинге Холанне и его возможном уходе.

«Я уверен, что все будет решено в ближайшие несколько недель», - сказал он в интервью Express.

«Это займет, может быть, месяц, может быть, шесть недель», - добавил Ватцке.

Контракт Холанна истекает с немецким клубом истекает только в 2024 году, но спрос со стороны грандов европейского футбола практически не оставляет шансов «Боруссии» сохранить норвежца в своем составе. Слухи связывают нападающего с переходом в «Барселону», «Реал» Мадрид или один из топов английской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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АУГСБУРГ БОРУССИЯ Д
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