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Чемпионат Германии. Бундеслига

У Холанна на столе предложения от 5 разных клубов

23 Февраля 2022 • 19:19 Комментировать
Аугсбург
...
Боруссия Д
6.20 4.05 1.55
27.02 19:30
Стало известно, в какие клубы ближайшим летом может перейти нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн. Сообщается, что норвежскому форварду успели предложить контракт целых 5 разных команд.
 
По сообщениям французского журналиста Адриена Гренье в «Твиттере», в услугах форварда заинтересованы: «ПСЖ», «Барселона», «Реал» Мадрид, «Манчестер Сити» и «Бавария». Сам Холанн пока не определился с тем, куда хочет перейти.
 
В этом сезоне норвежец забил 16 голов и отдал 5 голевых передач в 14 поединках чемпионата Германии. Прошлым летом Холанн также мог оказаться в лондонском «Челси», но «Боруссия» отказалась продавать игрока.
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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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АУГСБУРГ БОРУССИЯ Д
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