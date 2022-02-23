У Холанна на столе предложения от 5 разных клубов

Стало известно, в какие клубы ближайшим летом может перейти нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн. Сообщается, что норвежскому форварду успели предложить контракт целых 5 разных команд.

По сообщениям французского журналиста Адриена Гренье в «Твиттере», в услугах форварда заинтересованы: «ПСЖ», «Барселона», «Реал» Мадрид, «Манчестер Сити» и «Бавария». Сам Холанн пока не определился с тем, куда хочет перейти.

В этом сезоне норвежец забил 16 голов и отдал 5 голевых передач в 14 поединках чемпионата Германии. Прошлым летом Холанн также мог оказаться в лондонском «Челси», но «Боруссия» отказалась продавать игрока.