«Газпром» уже очень давно является спонсором немецкого футбольного клуба «Шальке 04». Между тем, немецкий Bild на своих страницах решил прикрыть логотип «Газпрома» на фотографии с игроками гельзенкирхенского клуба. На этом месте была размещена надпись «Свободу Украине».

German newspaper BILD have covered up pictures of Schalke's shirt sponsor Gazprom (the Russian company who've been partners since 2007) with the words “Freedom for Ukraine”. pic.twitter.com/UZ5o1e7TBj