Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​Немецкая газета прикрыла логотип «Газпрома» словами «Свободу Украине» фото

23 Февраля 2022 • 18:34 Комментировать (3)

«Газпром» уже очень давно является спонсором немецкого футбольного клуба «Шальке 04». Между тем, немецкий Bild на своих страницах решил прикрыть логотип «Газпрома» на фотографии с игроками гельзенкирхенского клуба. На этом месте была размещена надпись «Свободу Украине».

 

Стоит напомнить, что в начале недели Россия признала ДНР и ЛНР, подписав соответствующие документы. Это решение повлекло за собой новую волну санкций со стороны западных стран в отношении России.

«Шальке 04» в настоящий момент выступает во второй Бундеслиге, где занимает пятое место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шальке 04
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Alex1972
23 Февраля 2022 в 19:01
Это правильно....
Ibray
23 Февраля 2022 в 19:25
Где она не свободна? Если за 8 лет не смогли решить вопросы со своими областями никак кроме силового, то кто в этом виноват? Испанцы же порешали как-то с Каталонией без ввода войск. Сейчас войска постоят, как в Осетии с Абхазией или Карабахе, зато люди не будут умирать.
crocodile
23 Февраля 2022 в 18:49
в международный сут аспидов.
в целях экономии бумаги, жалобу написать на обратной стороне Будапештского меморандума
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Февраля
19:19 · Германия. Бундеслига
У Холанна на столе предложения от 5 разных клубов
18:34 · Германия. Бундеслига
​Немецкая газета прикрыла логотип «Газпрома» словами «Свободу Украине» 3 фото
18:00 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» и «Арсеналу» придётся заплатить около 70 миллионов евро за Нкунку
16:05 · Англия. Премьер-лига
Гнабри может оказаться в «Челси» или «Тоттенхэме», если не продлит контракт с «Баварией»
13:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может серьёзно потратиться на трансфер Нкунку 1
12:32 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может потерять одного из лидеров в следующем году 1
22 Февраля
18:52 · Германия. Бундеслига
​Левандовски в этом сезоне забил больше, чем Месси, Роналду, Мбаппе и Неймар вместе взятые 3
16:52 · Россия. Премьер-лига
​Агент Тюкавина прокомментировал слухи о «Боруссии»
15:38 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» нашёл усиление в Германии слухи
08:42 · Германия. Бундеслига
Нойер вскоре возобновит тренировки с «Баварией»
21 Февраля
19:52 · Германия. Бундеслига
​Мюллер заболел коронавирусом
09:36 · Германия. Бундеслига
Экс-тренер «Спартака» Тедеско поднял «РБ Лейпциг» с 11-го места в зону Лиги чемпионов 1
09:18 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» нашла нового форварда в гранде АПЛ 1
08:59 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет усилиться игроком «Барселоны»
00:50 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн обрадовался победе над «Гройтер Фюрт» - до этого «Бавария» не выиграла в двух матчах
Все новости
Рекомендуем