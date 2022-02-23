«Бавария» может потерять одного из лидеров в следующем году

Атакующий полузащитник «Баварии» Серж Гнабри не планирует покидать команду в этом году. Он готов рассмотреть вариант ухода по окончании сезона-2022/2023. Об этом сообщается на страницах Bild.

Что касается «Баварии», то руководство немецкого гранда хочет предотвратить подобный сценарий и ведет переговоры с агентом игрока о пролонгации трудового соглашения. Его действующий контракт истекает летом 2023 года.

Ранее в СМИ ходил слух об интересе к Гнабри со стороны мадридского «Реала».

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Серж провел 23 поединка, отметившись десятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.