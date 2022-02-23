Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» может потерять одного из лидеров в следующем году

23 Февраля 2022 • 12:32 Комментировать

Атакующий полузащитник «Баварии» Серж Гнабри не планирует покидать команду в этом году. Он готов рассмотреть вариант ухода по окончании сезона-2022/2023. Об этом сообщается на страницах Bild.

Что касается «Баварии», то руководство немецкого гранда хочет предотвратить подобный сценарий и ведет переговоры с агентом игрока о пролонгации трудового соглашения. Его действующий контракт истекает летом 2023 года.

Ранее в СМИ ходил слух об интересе к Гнабри со стороны мадридского «Реала».

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Серж провел 23 поединка, отметившись десятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Серж Гнабри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Февраля
13:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может серьёзно потратиться на трансфер Нкунку
12:32 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может потерять одного из лидеров в следующем году
22 Февраля
18:52 · Германия. Бундеслига
​Левандовски в этом сезоне забил больше, чем Месси, Роналду, Мбаппе и Неймар вместе взятые 2
16:52 · Россия. Премьер-лига
​Агент Тюкавина прокомментировал слухи о «Боруссии»
15:38 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» нашёл усиление в Германии слухи
08:42 · Германия. Бундеслига
Нойер вскоре возобновит тренировки с «Баварией»
21 Февраля
19:52 · Германия. Бундеслига
​Мюллер заболел коронавирусом
09:36 · Германия. Бундеслига
Экс-тренер «Спартака» Тедеско поднял «РБ Лейпциг» с 11-го места в зону Лиги чемпионов 1
09:18 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» нашла нового форварда в гранде АПЛ 1
08:59 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет усилиться игроком «Барселоны»
00:50 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн обрадовался победе над «Гройтер Фюрт» - до этого «Бавария» не выиграла в двух матчах
00:15 · Германия. Бундеслига
Тедеско – об успехах «РБ Лейпцига»: «Наш секрет – сплоченность команды» 1
20 Февраля
23:44 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» Тедеско забил «Герте» 6 мячей 1
23:16 · Германия. Бундеслига
Полузащитник «Боруссии» Рейна, пропустивший несколько месяцев из-за травмы, снова угодил в лазарет
21:28 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» забила 6 мячей в ворота гладбахских одноклубников 2
Все новости
Рекомендуем