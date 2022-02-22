​Левандовски в этом сезоне забил больше, чем Месси, Роналду, Мбаппе и Неймар вместе взятые

Результативности Роберта Левандовски могут позавидовать все форварды в мире. В чемпионате Германии сезона 2021/2022 на текущий момент Левандовски забил 28 голов. У поляка больше голов в лиге в рамках сезона, чем у Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Килиана Мбаппе и Неймара вместе взятых.

В этом чемпионате Месси забил 2 гола, Роналду – 9, Мбаппе - 12, а Неймар – 4. Суммарно получается 27 голов против 28 голов Левандовски.

Напомним, что в прошлом году Роберт Левандовски был признан лучшим футболистом по версии ФИФА. При этом «Золотой мяч» достался Лионелю Месси, победившему в голосовании журналистов.