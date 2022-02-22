Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​Левандовски в этом сезоне забил больше, чем Месси, Роналду, Мбаппе и Неймар вместе взятые

22 Февраля 2022 • 18:52 Комментировать

Результативности Роберта Левандовски могут позавидовать все форварды в мире. В чемпионате Германии сезона 2021/2022 на текущий момент Левандовски забил 28 голов. У поляка больше голов в лиге в рамках сезона, чем у Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Килиана Мбаппе и Неймара вместе взятых.

В этом чемпионате Месси забил 2 гола, Роналду – 9, Мбаппе - 12, а Неймар – 4.  Суммарно получается 27 голов против 28 голов Левандовски.

Напомним, что в прошлом году Роберт Левандовски был признан лучшим футболистом по версии ФИФА. При этом «Золотой мяч» достался Лионелю Месси, победившему в голосовании журналистов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед ПСЖ Неймар Роберт Левандовски Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Февраля
18:52 · Германия. Бундеслига
​Левандовски в этом сезоне забил больше, чем Месси, Роналду, Мбаппе и Неймар вместе взятые
16:52 · Россия. Премьер-лига
​Агент Тюкавина прокомментировал слухи о «Боруссии»
15:38 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» нашёл усиление в Германии слухи
08:42 · Германия. Бундеслига
Нойер вскоре возобновит тренировки с «Баварией»
21 Февраля
19:52 · Германия. Бундеслига
​Мюллер заболел коронавирусом
09:36 · Германия. Бундеслига
Экс-тренер «Спартака» Тедеско поднял «РБ Лейпциг» с 11-го места в зону Лиги чемпионов 1
09:18 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» нашла нового форварда в гранде АПЛ 1
08:59 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет усилиться игроком «Барселоны»
00:50 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн обрадовался победе над «Гройтер Фюрт» - до этого «Бавария» не выиграла в двух матчах
00:15 · Германия. Бундеслига
Тедеско – об успехах «РБ Лейпцига»: «Наш секрет – сплоченность команды» 1
20 Февраля
23:44 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» Тедеско забил «Герте» 6 мячей 1
23:16 · Германия. Бундеслига
Полузащитник «Боруссии» Рейна, пропустивший несколько месяцев из-за травмы, снова угодил в лазарет
21:28 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» забила 6 мячей в ворота гладбахских одноклубников 2
20:44 · Германия. Бундеслига
Лучший бомбардир «Байера» получил серьёзную травму
19:38 · Германия. Бундеслига
Румменигге про 8:2 против «Барселоны»: «Мы были в трансе»
Все новости
Рекомендуем