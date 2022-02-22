«Реал» и «Барселона» нашли изъян в Холанне и готовы отказаться от нападающего

В мадридском «Реале» и каталонской «Барселоне» засомневались в целесообразности подписания норвежского нападающего Эрлинга Холанна, правами на которого владеет дортмундская «Боруссия».

Как сообщает El Chiringuito, сомнения испанских грандов связаны с высокой травматичностью норвежца в нынешнем сезоне. Из-за различных повреждений 21-летний бомбардир пропустил в этом сезоне 14 матчей.

В связи с этим «Реал» и «Барселона» могут выйти из гонки за Холанном. Если это произойдет, главным фаворитом на норвежца станет «Манчестер Сити», давно подыскивающий забивного центрфорварда.