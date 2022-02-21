​Мюллер заболел коронавирусом

Пресс-служба «Баварии» сообщила о заражении коронавирусом нападающего Томаса Мюллера. 32-летний футболист чувствует себя хорошо, но при этом он отправился на самоизоляцию. Какое-то время Мюллер пропустит.

В сезоне 2021/2022 Томас Мюллер провёл за «Баварию» во всех соревнованиях 33 матча. На счету футболиста 10 забитых голов и 22 результативных паса на партнёров.

Ближайший матч «Бавария» проведёт в субботу, 26 февраля. Команда Юлиана Нагельсманна сыграет против «Айнтрахта» на выезде. Очевидно, что Томас Мюллер в этой игре на поле не появится.