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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Мюллер заболел коронавирусом

21 Февраля 2022 • 19:52 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бавария
7.50 5.20 1.38
26.02 20:30

Пресс-служба «Баварии» сообщила о заражении коронавирусом нападающего Томаса Мюллера. 32-летний футболист чувствует себя хорошо, но при этом он отправился на самоизоляцию. Какое-то время Мюллер пропустит.

В сезоне 2021/2022 Томас Мюллер провёл за «Баварию» во всех соревнованиях 33 матча. На счету футболиста 10 забитых голов и 22 результативных паса на партнёров.

Ближайший матч «Бавария» проведёт в субботу, 26 февраля. Команда Юлиана Нагельсманна сыграет против «Айнтрахта» на выезде. Очевидно, что Томас Мюллер в этой игре на поле не появится.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер
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АЙНТРАХТ ФР БАВАРИЯ
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