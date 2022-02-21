Экс-тренер «Спартака» Тедеско поднял «РБ Лейпциг» с 11-го места в зону Лиги чемпионов

Экс-наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско добился впечатляющего результата с «РБ Лейпцигом» всего за два месяца работы. Под его руководством коллектив проводит успешный отрезок сезона и поднялся с 11-го на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

В последнем поединке «быки» камня на камне не оставили от берлинской «Герты», разгромив соперника со счетом 6:1.

Напомним, что Доменико занял пост главного тренера команды из Лейпцига 9 декабря. После 23 туров «быки» занимают четвертое место в Бундеслиге, отставая от идущего третьим «Байера» на четыре балла.