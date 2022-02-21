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Чемпионат Германии. Бундеслига

Экс-тренер «Спартака» Тедеско поднял «РБ Лейпциг» с 11-го места в зону Лиги чемпионов

21 Февраля 2022 • 09:36 Комментировать
Герта
1:6
РБ Лейпциг
окончен

Экс-наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско добился впечатляющего результата с «РБ Лейпцигом» всего за два месяца работы. Под его руководством коллектив проводит успешный отрезок сезона и поднялся с 11-го на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

В последнем поединке «быки» камня на камне не оставили от берлинской «Герты», разгромив соперника со счетом 6:1.

Напомним, что Доменико занял пост главного тренера команды из Лейпцига 9 декабря. После 23 туров «быки» занимают четвертое место в Бундеслиге, отставая от идущего третьим «Байера» на четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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