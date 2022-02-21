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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» хочет усилиться игроком «Барселоны»

21 Февраля 2022 • 08:59 Комментировать

Фланговый защитник каталонской «Барселоны» Серджино Дест, который больше не нужен тренерскому штабу «сине-гранатовых», может сменить испанский чемпионат на немецкую Бундеслигу.

Согласно информации журналистов Sport.es, заинтересованность в подписании американского легионера проявляет мюнхенская «Бавария». Чемпион Германии готов оформить сделку в летнее трансферное окно. Рыночная стоимость Серджино составляет 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 23 поединках за «сине-гранатовых» и записал себе на счет три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Серджино Дест
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