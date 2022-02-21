Тедеско – об успехах «РБ Лейпцига»: «Наш секрет – сплоченность команды»

В воскресенье «РБ Лейпциг» добыл свою очередную победу под руководством экс-наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско, разгромив «Герту» (1:6). С новым специалистом команда всего за пару недель взобралась в топ-4 чемпионата, покинув середину турнирной таблицы.

«Наш секрет – сплоченность команды, именно это делает нас конкурентоспособными. Важно, чтобы у нас был соответствующий менталитет. Каждый должен стремиться к успеху. Сегодняшний матч? Скажу честно, были моменты, когда мы теряли контроль над ситуацией. Хорошо, что в атаке все получалось», - сказал Тедеско на послематчевом интервью.