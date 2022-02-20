«РБ Лейпциг» Тедеско забил «Герте» 6 мячей

Окончание 23-го тура чемпионата Германии получилось очень результативным. После разгромных побед «Баварии» и «Боруссии» из Дортмунда много мячей забил «РБ Лейпциг». Команда Доменико Тедеско гостила у «Герты», и после часа игры счет был 1:1. Затем у берлинцев случилось удаление, а соперник забил пять мячей подряд - 6:1.
«РБ Лейпциг» с 37 очками продолжает идти в зоне Лиги чемпионов.
Протокол игры
|Герта
|1:6
|РБ Лейпциг
|20'Хенрихс Бенджамин (0:1)
|(1:1) Йоветич Стеван48'
|64'Нкунку Кристофер (1:2)
|67'Нкунку Кристофер (1:3)
|74'Ольмо Дани (1:4)
|81'Айдара Амаду (1:5)
|88'Поульсен Юссуф (1:6)
Шволов Александер•Пекарик Петер•Гехтер Линус•Кемпф Марк-Оливер • 62'Бьоркан Фредерик•Тусар Люка•Аскасибар Сантьяго • 84'Дарида Владимир•Рихтер Марко 25' 76' (Зельке Дейви ( 76') •Йоветич Стеван 70' (Маолида Мизиан ( 70') •Бельфодиль Исхак 76' (Anton Kade ( 76')
Запасные: Marcel Lotka•Cimo Roecker•Альбрехт Юлиан
Гулачи Петер•Симакан Мохамед 46' (Клостерманн Лукас ( 46') •Орбан Вилли•Гвардиол Йошко • 34'Мукиэле Норди•Айдара Амаду • 84'Хенрихс Бенджамин 80' (Адамс Тайлер ( 80') •Форсберг Эмиль 60' (Ольмо Дани ( 60') •Собослаи Доминик 60' (Лаймер Конрад ( 60') •Поульсен Юссуф•Нкунку Кристофер 64' 70' (Андре Силва ( 70')
Запасные: Кампль Кевин•Мартинес Хосеп•Чаунер Филипп•Новоа Уго
20 февраля. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
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