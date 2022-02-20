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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» Тедеско забил «Герте» 6 мячей

20 Февраля 2022 • 23:44 Комментировать
Герта
1:6
РБ Лейпциг
окончен

Окончание 23-го тура чемпионата Германии получилось очень результативным. После разгромных побед «Баварии» и «Боруссии» из Дортмунда много мячей забил «РБ Лейпциг». Команда Доменико Тедеско гостила у «Герты», и после часа игры счет был 1:1. Затем  у берлинцев случилось удаление, а соперник забил пять мячей подряд - 6:1.

«РБ Лейпциг» с 37 очками продолжает идти в зоне Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Герта 1:6РБ Лейпциг
  20'Хенрихс Бенджамин (0:1)
(1:1) Йоветич Стеван48'   
  64'Нкунку Кристофер (1:2)
  67'Нкунку Кристофер (1:3)
  74'Ольмо Дани (1:4)
  81'Айдара Амаду (1:5)
  88'Поульсен Юссуф (1:6)
Шволов АлександерПекарик ПетерГехтер ЛинусКемпф Марк-Оливер   62'Бьоркан ФредерикТусар ЛюкаАскасибар Сантьяго   84'Дарида ВладимирРихтер Марко   25'  76' (Зельке Дейви (  76') Йоветич Стеван  70' (Маолида Мизиан (  70') Бельфодиль Исхак  76' (Anton Kade (  76')
Запасные: Marcel LotkaCimo RoeckerАльбрехт Юлиан
Гулачи ПетерСимакан Мохамед  46' (Клостерманн Лукас (  46') Орбан ВиллиГвардиол Йошко   34'Мукиэле НордиАйдара Амаду   84'Хенрихс Бенджамин  80' (Адамс Тайлер (  80') Форсберг Эмиль  60' (Ольмо Дани (  60') Собослаи Доминик  60' (Лаймер Конрад (  60') Поульсен ЮссуфНкунку Кристофер   64'  70' (Андре Силва (  70')
Запасные: Кампль КевинМартинес ХосепЧаунер ФилиппНовоа Уго
20 февраля. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Герта РБ Лейпциг
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окончен Бавария 4:1 Гройтер Фюрт 1.07 11.50 26.00
окончен Боруссия Д 6:0 Боруссия М 1.62 4.30 5.00
окончен Герта 1:6 РБ Лейпциг 4.00 3.90 1.86
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Сегодня, 20 Февраля
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