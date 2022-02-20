«РБ Лейпциг» Тедеско забил «Герте» 6 мячей

Окончание 23-го тура чемпионата Германии получилось очень результативным. После разгромных побед «Баварии» и «Боруссии» из Дортмунда много мячей забил «РБ Лейпциг». Команда Доменико Тедеско гостила у «Герты», и после часа игры счет был 1:1. Затем у берлинцев случилось удаление, а соперник забил пять мячей подряд - 6:1.

«РБ Лейпциг» с 37 очками продолжает идти в зоне Лиги чемпионов.