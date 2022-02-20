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Чемпионат Германии. Бундеслига

Лучший бомбардир «Байера» получил серьёзную травму

20 Февраля 2022 • 20:44 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
05.03 17:30

Нападающий «Байера» Патрик Шик, который набрал невероятную форму в текущем сезоне, получил травму в поединке с «Майнцом». Чех не смог доиграть матч до конца, покинув поле на 49-й минуте.

Позже стало известно, что повреждение футболиста оказалось довольно серьезным. Теперь из-за проблем с икроножной мышцей Шик пропустит как минимум несколько недель.

Примечательно, что форвард на данный момент является лучшим бомбардиром своей команды – на его счету 20 голов в 20 встречах чемпионата Германии. В турнирной таблице «Байер» благодаря его точным ударам выбрался на третью строчку, которая обеспечивает выход в Лигу чемпионов.

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Патрик Шик байер
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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