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Чемпионат Германии. Бундеслига

Претендующие на место в Лиге чемпионов «Хоффенхайм» и «Фрайбург» выиграли, «Штуттгарт» упустил первую победу за два месяца

19 Февраля 2022 • 19:24 Комментировать
Аугсбург
1:2
Фрайбург
окончен

Завершились четыре субботних матча 23-го тура Германии. «Фрайбург» и «Хоффенхайм», которые относятся к претендентом на места в Лиге чемпионов, отпраздновали гостевые победы со счётом 2:1 над «Аугсбургом» и «Вольфсбургом» соответственно. На текущий момент «Хоффенхайм» занимает четвёртое место в таблице, а «Фрайбург» - пятое. У команд по 37 очков.

Также победой своих фанатов порадовала «Арминия», которая оказались сильнее в домашнем матче против «Унион Бернли» - 1:0.

Располагающийся в зоне вылета «Штуттгарт» мог выиграть в чемпионате впервые с 11 декабря, но в концовке пропустил от «Бохума» с пенальти – в итоге ничья 1:1.

Протокол игры  
Вольфсбург 1:2Хоффенхайм
(1:0) Винд Жонас36'   
  74'Ларсен Якоб-Бруун (1:1)
  78'Крамарич Андрей (1:2)
Кастельс КоэнЛакруа МаксансБорнаув Себастьян  83' (Нмеча Феликс (  83') Брукс ДжонБаку РидлеАрнольд МаксимилианВранкс Астер  65' (Герхардт Янник (  65') Руссийон ЖеромФилипп Максимилиан   11'  65' (Лукебакио Доди (  65') Крузе МаксВинд Жонас
Запасные: Штеффен РенатоВальдшмидт ЛукаБялек БартошМбабу КевинПаредес КевинПерван Павао
Бауманн ОливерПош Штефан  70' (Руди Себастьян (  70') Фогт Кевин  43' (Нордтвейт Ховард (  43') Хюбнер БеньяминБебу ИлаСамассеку Диади  70' (Ларсен Якоб-Бруун (  70'   87') Баумгартнер КристофРаум ДавидРюттер Жоржиньо  86' (Акпогума Кевин (  86') Даббур Мунас  46' (Кадержабек Павел (  46') Крамарич Андрей
Запасные: Йон МаркоЧе ДжастинФилипп Лука
19 февраля. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).

 

Протокол игры  
Аугсбург 1:2Фрайбург
  4'Петерсен Нильс (0:1)
(1:1) Грегорич Михаэль16'   
  26'Шлоттербек Нико (1:2)
Гикевич РафалФрамбергер РафаэльГоувелеув ДжеффриОксфорд РисИаго Лопес  71' (Гюнтер Лассе (  71') Хан Андре   63'  72' (Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль (  72') Груэсо Карлос  60' (Финнбогасон Альфред (  60') Дорш НикласВаргас Рубен  81' (Пепи Рикардо (  81') Нидерлехнер Флориан  60' (Моравек Ян (  60') Грегорич Михаэль
Запасные: Педерсен МадсУдуохаи ФеликсКоубек ТомашКалиджиури Даниэль
Флеккен МаркШмид Жонатан  55' (Кюблер Лукас (  55') Линхарт ФилиппШлоттербек Нико   74'Гюнтер КристианЭггештайн МаксимилианХёфлер НиколасШаллаи Роланд  74' (Шаде Кевин (  74') Чон У-Ён  74' (Хёлер Лукас (  74') Грифо Винченцо  87' (Гульде Мануэль (  87') Петерсен Нильс  74' (Демирович Эрмедин (  74')
Запасные: Сике УгоВайсхаупт НоаУфофф БенджаминХаберер Яник
19 февраля. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).

 

Протокол игры  
Арминия 1:0Унион Берлин
(1:0) Окугава Масая53'   
Ортега ШтефанБруннер СедрикРамос ГильермеНильссон ЙоакимЛаурсен Якоб-Баррет  64' (Де Медина Натан (  64') Василиадис СебастианКунце ФабианВиммер Патрик  80' (Крюгер Флориан (  80') Шёпф АлессандроОкугава Масая  84' (Кастро Гонсало (  84') Серра Янни  63' (Клос Фабиан (  63')
Запасные: Пипер АмосХак РобинЛасм БрианБелло ДжорджКапино Стефанос
Луте АндреасЕккель Пауль   35'Баумгартль ТимоХайнц Доминик  57' (Фогльзаммер Андреас (  57') Рюэрсон Юлиан   78'Бекер ШеральдоХедира Рани  75' (Эндо Кейта (  75') Прёмель ГришаОщипка Бастиан  84' (Бехренс Кевин (  84') Авонийи Тайво  75' (Мёхвальд Кевин (  75') Михель Свен  84' (Гисельман Нико (  84')
Запасные: Триммель КристоферРённов ФредерикХарагути ГенкиОзтунали Левин
19 февраля. Стадион "Шюко-Арена" (Билефельд).

 

Протокол игры  
Штуттгарт 1:1Бохум
(1:0) Белла-Котчап Армель56'   
Мюллер ФлорианШтенцель ПаскальМавропанос КонстантиносАнтон ВальдемарСоса БорнаЭндо ВатаруКаразор АтаканМангаля Орель  87' (Фёрстер Филипп (  87') Мвумпа Силас  20' (Мармуш Омар (  20'Ито Хироки  73') Томаш ТьягуФюрих Крис  87' (Томми Эрик (  87')
Запасные: Калайджич СашаБеяз ОмерАхамада НауируКлимович МатеоБредлов Фабиан
Риман МануэльГамбоа Кристиан   65'Белла-Котчап АрмельЛайч МаксимДанило Соарес  62' (Полтер Себастьян (  62'   90') Пантович Милош  62' (Стафилидис Костас (  62') Лосилья АнтониПатрик Остерхаге   23'Антви-Аджей Кристофер   60'Локадия Юрген  62' (Лёвен Эдуард (  62') Хольтманн Геррит  53' (Асано Такума (  53')
Запасные: Эссер МихаэльБонга ТарсисТеше РобертМашович ЭрханБокхорн Эберт
19 февраля. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бохум Штуттгарт Вольфсбург Арминия Фрайбург Аугсбург Хоффенхайм Унион Берлин
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окончен Аугсбург 1:2 Фрайбург 3.10 3.40 2.30
окончен Вольфсбург 1:2 Хоффенхайм 2.70 3.45 2.55
окончен Штуттгарт 1:1 Бохум 2.20 3.40 3.35
окончен Арминия 1:0 Унион Берлин
19.02  20:30 Кёльн ... Айнтрахт Фр 2.25 3.65 3.00
20.02  17:30 Бавария ... Гройтер Фюрт 1.09 12.00 25.00
20.02  19:30 Боруссия Д ... Боруссия М 1.59 4.70 5.00
20.02  21:30 Герта ... РБ Лейпциг 4.00 3.90 1.86
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