Претендующие на место в Лиге чемпионов «Хоффенхайм» и «Фрайбург» выиграли, «Штуттгарт» упустил первую победу за два месяца

Завершились четыре субботних матча 23-го тура Германии. «Фрайбург» и «Хоффенхайм», которые относятся к претендентом на места в Лиге чемпионов, отпраздновали гостевые победы со счётом 2:1 над «Аугсбургом» и «Вольфсбургом» соответственно. На текущий момент «Хоффенхайм» занимает четвёртое место в таблице, а «Фрайбург» - пятое. У команд по 37 очков.
Также победой своих фанатов порадовала «Арминия», которая оказались сильнее в домашнем матче против «Унион Бернли» - 1:0.
Располагающийся в зоне вылета «Штуттгарт» мог выиграть в чемпионате впервые с 11 декабря, но в концовке пропустил от «Бохума» с пенальти – в итоге ничья 1:1.
Протокол игры
|(1:0) Винд Жонас36'
|74'Ларсен Якоб-Бруун (1:1)
|78'Крамарич Андрей (1:2)
Кастельс Коэн•Лакруа Максанс•Борнаув Себастьян 83' (Нмеча Феликс ( 83') •Брукс Джон•Баку Ридле•Арнольд Максимилиан•Вранкс Астер 65' (Герхардт Янник ( 65') •Руссийон Жером•Филипп Максимилиан 11' 65' (Лукебакио Доди ( 65') •Крузе Макс•Винд Жонас
Бауманн Оливер•Пош Штефан 70' (Руди Себастьян ( 70') •Фогт Кевин 43' (Нордтвейт Ховард ( 43') •Хюбнер Беньямин•Бебу Ила•Самассеку Диади 70' (Ларсен Якоб-Бруун ( 70' ) • 87'Баумгартнер Кристоф•Раум Давид•Рюттер Жоржиньо 86' (Акпогума Кевин ( 86') •Даббур Мунас 46' (Кадержабек Павел ( 46') •Крамарич Андрей
Запасные: Йон Марко•Че Джастин•Филипп Лука
19 февраля. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
Протокол игры
|4'Петерсен Нильс (0:1)
|(1:1) Грегорич Михаэль16'
|26'Шлоттербек Нико (1:2)
Гикевич Рафал•Фрамбергер Рафаэль•Гоувелеув Джеффри•Оксфорд Рис•Иаго Лопес 71' (Гюнтер Лассе ( 71') •Хан Андре 63' 72' (Саренсен-Базее Ноа-Йоэль ( 72') •Груэсо Карлос 60' (Финнбогасон Альфред ( 60') •Дорш Никлас•Варгас Рубен 81' (Пепи Рикардо ( 81') •Нидерлехнер Флориан 60' (Моравек Ян ( 60') •Грегорич Михаэль
Флеккен Марк•Шмид Жонатан 55' (Кюблер Лукас ( 55') •Линхарт Филипп•Шлоттербек Нико • 74'Гюнтер Кристиан•Эггештайн Максимилиан•Хёфлер Николас•Шаллаи Роланд 74' (Шаде Кевин ( 74') •Чон У-Ён 74' (Хёлер Лукас ( 74') •Грифо Винченцо 87' (Гульде Мануэль ( 87') •Петерсен Нильс 74' (Демирович Эрмедин ( 74')
Запасные: Сике Уго•Вайсхаупт Ноа•Уфофф Бенджамин•Хаберер Яник
19 февраля. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
Протокол игры
|(1:0) Окугава Масая53'
Ортега Штефан•Бруннер Седрик•Рамос Гильерме•Нильссон Йоаким•Лаурсен Якоб-Баррет 64' (Де Медина Натан ( 64') •Василиадис Себастиан•Кунце Фабиан•Виммер Патрик 80' (Крюгер Флориан ( 80') •Шёпф Алессандро•Окугава Масая 84' (Кастро Гонсало ( 84') •Серра Янни 63' (Клос Фабиан ( 63')
Запасные: Пипер Амос•Хак Робин•Ласм Бриан•Белло Джордж•Капино Стефанос
Луте Андреас•Еккель Пауль • 35'Баумгартль Тимо•Хайнц Доминик 57' (Фогльзаммер Андреас ( 57') •Рюэрсон Юлиан • 78'Бекер Шеральдо•Хедира Рани 75' (Эндо Кейта ( 75') •Прёмель Гриша•Ощипка Бастиан 84' (Бехренс Кевин ( 84') •Авонийи Тайво 75' (Мёхвальд Кевин ( 75') •Михель Свен 84' (Гисельман Нико ( 84')
19 февраля. Стадион "Шюко-Арена" (Билефельд).
Протокол игры
|(1:0) Белла-Котчап Армель56'
Мюллер Флориан•Штенцель Паскаль•Мавропанос Константинос•Антон Вальдемар•Соса Борна•Эндо Ватару•Каразор Атакан•Мангаля Орель 87' (Фёрстер Филипп ( 87') •Мвумпа Силас 20' (Мармуш Омар ( 20'•Ито Хироки 73') •Томаш Тьягу•Фюрих Крис 87' (Томми Эрик ( 87')
Риман Мануэль•Гамбоа Кристиан • 65'Белла-Котчап Армель•Лайч Максим•Данило Соарес 62' (Полтер Себастьян ( 62' ) • 90'Пантович Милош 62' (Стафилидис Костас ( 62') •Лосилья Антони•Патрик Остерхаге • 23'Антви-Аджей Кристофер • 60'Локадия Юрген 62' (Лёвен Эдуард ( 62') •Хольтманн Геррит 53' (Асано Такума ( 53')
19 февраля. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).
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