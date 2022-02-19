Претендующие на место в Лиге чемпионов «Хоффенхайм» и «Фрайбург» выиграли, «Штуттгарт» упустил первую победу за два месяца

Завершились четыре субботних матча 23-го тура Германии. «Фрайбург» и «Хоффенхайм», которые относятся к претендентом на места в Лиге чемпионов, отпраздновали гостевые победы со счётом 2:1 над «Аугсбургом» и «Вольфсбургом» соответственно. На текущий момент «Хоффенхайм» занимает четвёртое место в таблице, а «Фрайбург» - пятое. У команд по 37 очков.

Также победой своих фанатов порадовала «Арминия», которая оказались сильнее в домашнем матче против «Унион Бернли» - 1:0.

Располагающийся в зоне вылета «Штуттгарт» мог выиграть в чемпионате впервые с 11 декабря, но в концовке пропустил от «Бохума» с пенальти – в итоге ничья 1:1.