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«Барселона» определилась с будущей заменой Альбе слухи

19 Февраля 2022 • 14:06 Комментировать
Герта
...
РБ Лейпциг
20.02 21:30

«Барселона» продолжает поиски сменщика для Жорди Альбы на левом фланге обороны, который в будущем может стать полноценным игроком основного состава. Выбор руководства клуба пал на одного из лидеров «РБ Лейпцига», Анхелиньо.

По информации газеты Sport, испанский гранд устраивает цена на 25-летнего футболиста. Немцы просят за него 30 миллионов евро, но «Барселона» уверена, что им удастся еще немного сторговаться летом.

К слову, интерес к Анхелиньо также проявляет мадридский «Реал» и миланский «Интер». Альтернативным вариантом «сине-гранатовых» является Алекс Гримальдо из «Бенфики».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона РБ Лейпциг Анхелиньо Трансферы футбола - лето 2022
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