«Барселона» продолжает поиски сменщика для Жорди Альбы на левом фланге обороны, который в будущем может стать полноценным игроком основного состава. Выбор руководства клуба пал на одного из лидеров «РБ Лейпцига», Анхелиньо.

По информации газеты Sport, испанский гранд устраивает цена на 25-летнего футболиста. Немцы просят за него 30 миллионов евро, но «Барселона» уверена, что им удастся еще немного сторговаться летом.

К слову, интерес к Анхелиньо также проявляет мадридский «Реал» и миланский «Интер». Альтернативным вариантом «сине-гранатовых» является Алекс Гримальдо из «Бенфики».