«Бавария» сообщила, что Мусиала вылечился от коронавируса

Перспективный форвард «Баварии» Джамал Мусиала покинул лазарет мюнхенского клуба. Футболист провел на карантине некоторое время из-за заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщается в твиттер-аккаунте немецкого гранда, 18-летний нападающий уже вернулся к тренировочному процессу.

В нынешнем сезоне Мусиала принял участие в 27 поединках за «Баварию» во всех турнирах. Джамал записал себе в актив шесть забитых мячей и пять результативных передач.

Форвард связан контрактом с «Баварией» до середины 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.