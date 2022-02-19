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«Бавария» сообщила, что Мусиала вылечился от коронавируса

19 Февраля 2022 • 13:30 Комментировать

Перспективный форвард «Баварии» Джамал Мусиала покинул лазарет мюнхенского клуба. Футболист провел на карантине некоторое время из-за заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщается в твиттер-аккаунте немецкого гранда, 18-летний нападающий уже вернулся к тренировочному процессу.

В нынешнем сезоне Мусиала принял участие в 27 поединках за «Баварию» во всех турнирах. Джамал записал себе в актив шесть забитых мячей и пять результативных передач.

Форвард связан контрактом с «Баварией» до середины 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Джамал Мусиала
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