Лапорта поручил руководству «Барселоны» обеспечить трансфер Холанна

В каталонской «Барселоне» со всей серьезностью подходят к переговорам по трансферу нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

Как сообщает газета Marca, президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта обозначил покупку скандинава приоритетной целью клуба на летнее трансферное окно. Лапорта уже дал команду гендиректору и спортдиру «Барселоны» обеспечить переезд Эрлинга на «Камп Ноу».

Ранее в СМИ сообщалось, что каталонцы готовы предложить норвежцу пятилетнее трудовое соглашение с годовым окладом в размере 20 миллионов евро.

Главными конкурентами «Барсы» в споре за Холанна считаются «Реал» и «Манчестер Сити».