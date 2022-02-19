«Бавария» готова купить полузащитника «Аякса»

Мюнхенская «Бавария» стала очередным клубом, претендующим на полузащитника амстердамского «Аякса» Райана Гравенберха.

Как стало известно DeTelegraaf, немецкий клуб уже начал переговоры с окружением 19-летнего футболиста. Стороны обсудили, на каких условиях хавбек готов присоединиться к чемпиону Бундеслиги. «Бавария» заявила, что готова выделить на покупку Гравенберха 30 миллионов евро. «Аякс» оценивает игрока примерно в такую же сумму, а потому стороны могут вскоре договориться.

Кроме «Баварии», интерес к полузащитнику проявляют туринский «Ювентус», мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».