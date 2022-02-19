Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» Дортмунд предложила контракт защитнику «Аякса»

19 Февраля 2022 • 08:39 Комментировать

Защитник амстердамского «Аякса» Нуссер Мазрауи пользуется серьезным спросом на трансферном рынке. Грядущим летом сразу несколько топ-клубов вступят в борьбу за 24-летнего марокканца.

Об интересе к игроку недавно заявили каталонская «Барселона» и «Милан». Теперь же, по данным журналиста Николо Скиры, в гонку за Мазрауи включилась дортмундская «Боруссия». Немецкий клуб уже вступил в переговоры с ним и предложил четырехлетнее трудовое соглашение.

Нуссер может достаться новому клубу бесплатно, поскольку его контракт с «Аяксом» истекает в конце сезона. На счету защитника пять голов и три ассиста в 25 матчах этого сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Нуссер Мазрауи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
19.02  17:30 Аугсбург ... Фрайбург 2.95 3.55 2.38
19.02  17:30 Вольфсбург ... Хоффенхайм 2.75 3.70 2.47
19.02  17:30 Штуттгарт ... Бохум 2.09 3.60 3.50
19.02  17:30 Арминия ... Унион Берлин 3.45 3.55 2.14
19.02  20:30 Кёльн ... Айнтрахт Фр 2.42 3.70 2.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Февраля
08:39 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд предложила контракт защитнику «Аякса»
08:27 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла замену Зюле в Серии А
00:35 · Германия. Бундеслига
Брафхейд: «Ван Галь - совершенно непредсказуемый тип»
00:28 · Германия. Бундеслига
«Майнц» обыграл «Байер», уступая 1:2 в концовке
18 Февраля
23:16 · Германия. Бундеслига
«Барселона» готова сделать Холанна самым высокооплачиваемым игроком команды 1 слухи
22:17 · Германия. Бундеслига
Левандовски лестно отозвался о Мбаппе и Бензема
16:37 · Германия. Бундеслига
«Реал» согласовал трансфер Холанна с его агентом и отцом 4
10:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла топ-форварда на замену Левандовски
17 Февраля
18:54 · Германия. Бундеслига
Марсель Вениг присоединится к «Айнтрахту»
14:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» заинтересованы в трансфере Сосы
08:14 · Германия. Бундеслига
«Барселона» нашла усиление в Бундеслиге
16 Февраля
23:01 · Германия. Бундеслига
Левандовски: Теперь форвардов судят только по голам 8
22:12 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн недоволен, что «Бавария» пассивно ведёт себя на рынке
18:52 · Германия. Бундеслига
Вениг отказался продлевать контракт с «Баварией» 1
15 Февраля
19:19 · Германия. Бундеслига
Адейеми о переходе в «Боруссию» Дортмунд: «Ещё ничего не ясно»
Все новости
Рекомендуем