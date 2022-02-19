«Боруссия» Дортмунд предложила контракт защитнику «Аякса»

Защитник амстердамского «Аякса» Нуссер Мазрауи пользуется серьезным спросом на трансферном рынке. Грядущим летом сразу несколько топ-клубов вступят в борьбу за 24-летнего марокканца.

Об интересе к игроку недавно заявили каталонская «Барселона» и «Милан». Теперь же, по данным журналиста Николо Скиры, в гонку за Мазрауи включилась дортмундская «Боруссия». Немецкий клуб уже вступил в переговоры с ним и предложил четырехлетнее трудовое соглашение.

Нуссер может достаться новому клубу бесплатно, поскольку его контракт с «Аяксом» истекает в конце сезона. На счету защитника пять голов и три ассиста в 25 матчах этого сезона.