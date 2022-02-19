«Бавария» нашла замену Зюле в Серии А

Защитник Глейсон Бремер, права на которого принадлежат «Торино», имеет вариант трудоустройства в немецкой Бундеслиге. Заинтересованность в услугах 24-летнего бразильца проявляет мюнхенская «Бавария».

Как стало известно Sport1, руководство немецкого гранда готово купить футболиста в летнее трансферное окно. За его переход мюнхенцы собираются заплатить порядка 15 миллионов евро. В «Баварии» Бремер будет призван заменить Никласа Зюле, договорившегося о трансфере в дортмундскую «Боруссию».

Глейсон выступает за туринский коллектив с 2018 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан еще на 2,5 сезона.