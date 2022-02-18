«Бавария» нашла топ-форварда на замену Левандовски

В мюнхенской «Баварии» подыскивают нового центрфорварда на случай расставания с поляком Робертом Левандовски. Ранее ходили слухи о желании звездного нападающего попробовать свои силы в мадридском «Реале».

Как стало известно Goal.com, в сфере интересов чемпиона Германии оказался лидер атакующей линии амстердамского «Аякса» Себастьян Алле. В Мюнхене считают, что ивуариец способен закрыть позицию наконечника атаки в случае ухода Левандовски.

В текущем сезоне Алле демонстрирует потрясающую результативность. На счету 27-летнего африканца 28 голов и восемь ассистов в 27 матчах за голландский гранд.