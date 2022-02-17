«Барселона» нашла усиление в Бундеслиге

Защитник гладбахской «Боруссии» и сборной Германии Маттиас Гинтер может сменить Бундеслигу на испанскую Примеру. Заинтересованность в его услугах проявляет каталонская «Барселона».

«Сине-гранатовые» намерены подписать игрока бесплатно в летнее трансферное окно, воспользовавшись его истекающим контрактом. Об этом сообщается на страницах Bild. В борьбе за защитника «Барселона» столкнется с мюнхенской «Баварией».

Маттиас выступает в составе «Боруссии» с 2017 года. В текущем розыгрыше чемпионата Германии он провел 19 поединков, в которых не отметился голевыми действиями.