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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» нашла усиление в Бундеслиге

17 Февраля 2022 • 08:14 Комментировать

Защитник гладбахской «Боруссии» и сборной Германии Маттиас Гинтер может сменить Бундеслигу на испанскую Примеру. Заинтересованность в его услугах проявляет каталонская «Барселона».

«Сине-гранатовые» намерены подписать игрока бесплатно в летнее трансферное окно, воспользовавшись его истекающим контрактом. Об этом сообщается на страницах Bild. В борьбе за защитника «Барселона» столкнется с мюнхенской «Баварией».

Маттиас выступает в составе «Боруссии» с 2017 года. В текущем розыгрыше чемпионата Германии он провел 19 поединков, в которых не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Мёнхенгладбах Маттиас Гинтер
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