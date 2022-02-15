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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Мичу: «Я общался с Холанном, он хочет перейти в сильную команду»

15 Февраля 2022 • 18:49 Комментировать (1)

Бывший футболист «Наполи» Мичу высказался о будущем талантливого форварда Эрлинга Холанна, выступающего за дортмундскую «Боруссию».

«Я общался с Холанном. Думаю, он не собирается оставаться в «Боруссии». Холанн хочет перейти в очень сильную команду, которая сможет конкурировать в Лиге чемпионов. Он ищет конкурентоспособную команду.

Холанн дал мне ощущение, что он ищет долгосрочный спортивный проект. Он говорил, что ему нравится Испания. Эрлинг больше думает о спортивном проекте, чем об экономическом факторе», - высказался Мичу для Què t'hi jugues.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Мичу Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Platinum9
15 Февраля 2022 в 19:00
Эрлинг, может быть, и думает про спортивный проект, но его агенту явно на это плевать.
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