«Бавария» нашла замену Зюле в итальянском гранде

Мюнхенская «Бавария» лишится центрального защитника Никласа Зюле по завершении сезона. Стороны не смогли договориться о новом контракте, в связи с чем футболист решил присоединиться к дортмундской «Боруссии».

Чемпион Бундеслиги уже начал подыскивать замену Зюле и обратил внимание на итальянский рынок, об этом сообщает Calciomercato. В поле зрения мюнхенцев попал защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони. Его стоимость оценивается в 60 миллионов евро. Действующий контракт 22-летнего защитника с «нерадзурри» рассчитан до середины 2024 года.

В этом сезоне Бастони забил гол и сделал три ассиста в 21 матче Серии А.