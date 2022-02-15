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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» нашла замену Зюле в итальянском гранде

15 Февраля 2022 • 13:21 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» лишится центрального защитника Никласа Зюле по завершении сезона. Стороны не смогли договориться о новом контракте, в связи с чем футболист решил присоединиться к дортмундской «Боруссии».

Чемпион Бундеслиги уже начал подыскивать замену Зюле и обратил внимание на итальянский рынок, об этом сообщает Calciomercato. В поле зрения мюнхенцев попал защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони. Его стоимость оценивается в 60 миллионов евро. Действующий контракт 22-летнего защитника с «нерадзурри» рассчитан до середины 2024 года.

В этом сезоне Бастони забил гол и сделал три ассиста в 21 матче Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Никлас Зюле Алессандро Бастони
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