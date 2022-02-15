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Левандовски: «Не думаю, что Мбаппе и Холанн будут доминировать, как Роналду и Месси»

15 Февраля 2022 • 10:20 Комментировать

Звезда мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, смогут ли Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн заменить на футбольном троне Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Холанн и Мбаппе очень талантливы. Но я бы не стал спешить, ведь через несколько лет могут появиться новые игроки, которые их догонят. Не думаю, что они смогут доминировать так же долго, как Лео и Криштиану. Мне кажется, что в ближайшие десять лет будет как минимум несколько игроков, претендующих на звание лучшего в мире», - приводит слова поляка газета Marca.

Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча». В активе Роналду пять аналогичных наград.

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Евро-Футбол.Ру,
Роберт Левандовски Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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