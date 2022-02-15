«Барселона» - клуб с наибольшим количеством забивавших игроков в топ-5 лиг

Полузащитник «Барселоны» Педри Гонсалес отличился уже на 74-й секунде матча с «Эспаньолом», забив самый быстрый гол в барселонском дерби в 21-м веке. Тем самым, он довел до восемнадцати количество игроков, забивавших в этом сезоне за «Барселону» во всех официальных матчах. Это рекордное количество для текущего сезона среди всех пяти главных европейских чемпионатов.

Второе место делят сразу три клуба - это итальянская «Аталанта», французский «ПСЖ» и немецкий «Хоффенхайм». У них в текущем сезоне забивали по семнадцать игроков. Характерно, однако, что, за исключением «ПСЖ», три других клуба не ведут в текущем сезоне борьбу за «золото», но все три занимают пятое место в своих национальных чемпионатах.