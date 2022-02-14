«Боруссия» разработала план по сохранению Холанна

Боссы дортмундской «Боруссии» не хотят расставаться с лидером команды Эрлингом Холанном и постараются уговорить скандинавского бомбардира остаться.

Как стало известно журналистам El Nacional, немецкий гранд разработал план по сохранению звездного нападающего. «Шмели» грядущим летом собираются серьезно усилить состав, пригласив высококлассных игроков. Уже известно о трансфере защитника мюнхенской «Баварии» Никласа Зюле, также ряды команды должен пополнить форвард «Зальцбурга» Карим Адейеми. В Дортмунде надеются, что приход новых футболистов и двукратное повышения оклада убедят Эрлинга задержаться в команде.

В СМИ давно сообщается об интересе к Холанну со стороны многих европейских грандов. Главным претендентом на норвежца считается «Манчестер Сити».