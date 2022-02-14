«Бавария» предложит новые контракты Нойеру и Мюллеру

В мюнхенской «Баварии» заинтересованы в пролонгации сотрудничества с двумя ветеранами команды – голкипером Мануэлем Нойером и нападающим Томасом Мюллером.

Как сообщается в твиттер-аккаунте инсайдера Николо Скиры, в ближайшем будущем стороны вступят в переговоры. Чемпион Германии готов предложить старожилам команды новые контракты. Их нынешние договора с клубом истекают по завершении сезона-2022/2023.

Нойер защищает ворота «Баварии» с 2011 года. Он переехал в Мюнхен из гельзенкирхенского «Шальке». В свою очередь Мюллер является воспитанником «Баварии». Его начали привлекать к матчам за первую команду с 2009 года.