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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» предложит новые контракты Нойеру и Мюллеру

14 Февраля 2022 • 08:46 Комментировать

В мюнхенской «Баварии» заинтересованы в пролонгации сотрудничества с двумя ветеранами команды – голкипером Мануэлем Нойером и нападающим Томасом Мюллером.

Как сообщается в твиттер-аккаунте инсайдера Николо Скиры, в ближайшем будущем стороны вступят в переговоры. Чемпион Германии готов предложить старожилам команды новые контракты. Их нынешние договора с клубом истекают по завершении сезона-2022/2023.

Нойер защищает ворота «Баварии» с 2011 года. Он переехал в Мюнхен из гельзенкирхенского «Шальке». В свою очередь Мюллер является воспитанником «Баварии». Его начали привлекать к матчам за первую команду с 2009 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Томас Мюллер
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