Дортмундская «Боруссия» разгромно обыграла «Унион»

После фиаско в домашнем матче прошлого тура против «Байера» дортмундская «Боруссия» играла в гостях с «Унионом». На сей раз всё сложилось удачно, в середине первого тайма за 7 минут Марко Ройс оформил дубль, а на 71-й минуте Рафаэль Геррейро сделал счет разгромным - 3:0. Отставание «шмелей» от «Баварии» остается на уровне шести очков.
Протокол игры
|18'Ройс Марко (0:1)
|25'Ройс Марко (0:2)
|71'Геррейро Рафаэль (0:3)
Луте Андреас•Еккель Пауль•Кнохе Робин • 90'Баумгартль Тимо • 35'Триммель Кристофер 79' (Рюэрсон Юлиан ( 79') •Прёмель Гриша•Ощипка Бастиан•Бекер Шеральдо 78' (Шефер Андраш ( 78' ) • 90'Озтунали Левин 62' (Бехренс Кевин ( 62') •Авонийи Тайво 62' (Мёхвальд Кевин ( 62' ) • 76'Михель Свен 72' (Уджа Энтони ( 72')
Кобель Грегор•Аканджи Мануэль•Загаду Дан-Аксель•Хуммельс Матс•Геррейро Рафаэль 90' (Тиггес Штеффен ( 90') •Витсель Аксель•Дауд Махмуд 73' (Джан Эмре ( 73') •Беллингхем Джуд•Ройс Марко 90' (Рейньер Жезус ( 90') •Мален Дониэлл 81' (Мукоко Юссуфа ( 81') •Брандт Юлиан 39' 90' (Шульц Нико ( 90')
Запасные: Пасслак Феликс•Понграчич Марин•Хитц Mapвин
13 февраля. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
Бан пользователя