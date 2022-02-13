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Дортмундская «Боруссия» разгромно обыграла «Унион»

13 Февраля 2022 • 19:41 Комментировать
Унион Берлин
0:3
Боруссия Д
окончен

После фиаско в домашнем матче прошлого тура против «Байера» дортмундская «Боруссия» играла в гостях с «Унионом». На сей раз всё сложилось удачно, в середине первого тайма за 7 минут Марко Ройс оформил дубль, а на 71-й минуте Рафаэль Геррейро сделал счет разгромным - 3:0. Отставание «шмелей» от «Баварии» остается на уровне шести очков.

Протокол игры  
Унион Берлин 0:3Боруссия Д
  18'Ройс Марко (0:1)
  25'Ройс Марко (0:2)
  71'Геррейро Рафаэль (0:3)
Луте АндреасЕккель ПаульКнохе Робин   90'Баумгартль Тимо   35'Триммель Кристофер  79' (Рюэрсон Юлиан (  79') Прёмель ГришаОщипка БастианБекер Шеральдо  78' (Шефер Андраш (  78'   90') Озтунали Левин  62' (Бехренс Кевин (  62') Авонийи Тайво  62' (Мёхвальд Кевин (  62'   76') Михель Свен  72' (Уджа Энтони (  72')
Запасные: Рённов ФредерикДель ЛоренцХарагути ГенкиАбдуллахи Сулейман
Кобель ГрегорАканджи МануэльЗагаду Дан-АксельХуммельс МатсГеррейро Рафаэль  90' (Тиггес Штеффен (  90') Витсель АксельДауд Махмуд  73' (Джан Эмре (  73') Беллингхем ДжудРойс Марко  90' (Рейньер Жезус (  90') Мален Дониэлл  81' (Мукоко Юссуфа (  81') Брандт Юлиан   39'  90' (Шульц Нико (  90')
Запасные: Пасслак ФеликсПонграчич МаринХитц Mapвин
13 февраля. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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окончен Унион Берлин 0:3 Боруссия Д
Идет 42 минута Хоффенхайм 1:0 Арминия
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