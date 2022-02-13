Дортмундская «Боруссия» разгромно обыграла «Унион»

После фиаско в домашнем матче прошлого тура против «Байера» дортмундская «Боруссия» играла в гостях с «Унионом». На сей раз всё сложилось удачно, в середине первого тайма за 7 минут Марко Ройс оформил дубль, а на 71-й минуте Рафаэль Геррейро сделал счет разгромным - 3:0. Отставание «шмелей» от «Баварии» остается на уровне шести очков.