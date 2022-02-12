«Боруссия» согласовала 5-летний контракт с форвардом, который заменит Холанна

В дортмундской «Боруссии» определились с игроком, который заменит на острие команды норвежца Эрлинга Холанна. Скандинав с большой долей вероятности покинет «шмелей» по окончании нынешнего сезона.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, новым наконечником атак «Боруссии» станет форвард «Зальцбурга» Карим Адейеми. Стороны близки к подписанию пятилетнего трудового соглашения. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Адейеми составляет 20 миллионов евро. Его контракт с «Зальцбургом» рассчитан еще на 2,5 года.

В этом сезоне на счету 19-летнего форварда 18 голов в 29 поединках.