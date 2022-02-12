Тедеско высказался о попадании «РБ Лейпцига» в топ-4 Бундеслиги

Экс-тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско, ныне работающий в «РБ Лейпциге», пообщался с представителями СМИ после победы над «Кёльном» (3:1) в 22-м туре Бундеслиги.

«Команда отлично провела первую половину, имела много моментов, но смогла реализовать лишь один. При счете 3:0 нам нужно было сохранять концентрацию. Победа вполне заслуженная, я доволен. Мы рады подняться в топ-4 Бундеслиги», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

36-летний тренер был назначен в «РБ Лейпциг» в конце прошлого года. «Быки» заключили с Доменико контракт до середины 2023 года.