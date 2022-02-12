Adidas хочет поддерживать Холанна, переговоры уже идут

После того, как у Эрлинга Холанна истек спонсорский контракт с Nike, спонсором 21-летнего нападающего жаждет стать компания Adidas. Переговоры уже идут, причем, как сообщает Bild, посредником в этой ситуации выступает не кто иной, как бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан. Это важно в свете слухов, которые часто сватают норвежского форварда в состав «Реала», ведь Adidas является и поставщиком «бланкос» также.

Другой возможный конкурент - компания Joma, она также интересуется возможностью заключения персонального контракта с игроком.

В текущем сезоне Холанн сыграл в 20 матчах за дортмундскую «Боруссию», забив при этом двадцать три мяча.