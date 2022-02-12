Харизма наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа общеизвестна - очень многие игроки хвалят его, кто-то даже называет вторым отцом, да и сами его результаты говорят об очень многом. Но есть и люди, которым знакомство с Клоппом не принесло ничего хорошего - и они разочарованы им. Например, его бывший подопечный по дортмундской «Боруссии» Адриан Рамос. Колумбиец проработал с Клоппом в сезоне 2014/2015, последнем перед уходом Юргена в «Ливерпуль».- Он очень настойчиво звал меня, но когда я приехал, сезон оказался крайне неудачным, я словно попал в дурное кино. Клопп считал, что я мало тренируюсь, и доверял больше другим игрокам. Но там многие игроки были в плохой форме, почему страдал только я? Разве я хуже других? Нет, это лишь вопрос доверия, и с ним у Клоппа в моем отношении было плохо, - заявил Рамос, слова которого приводит портал Goal.
Адриан Рамос: «Клопп был предвзят ко мне, я был разочарован»
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13.02 17:30
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