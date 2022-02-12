Тедеско поднял «РБ Лейпциг» в зону Лиги чемпионов после победы над «Кёльном»

Претенденты на еврокубковые места «РБ Лейпциг» и «Кёльн» открывали программу 22-го тура чемпионата Германии. Команда Доменико Тедеско выиграла первый тайм поле гола Кристофера Нкунку на 25-й минуте. После перерыва «быки» забили два мяча подряд (Дани Ольмо и Хосе Анхелиньо) и сделали счет разгромным - 3:0. Гости отыграли один мяч на 90-й минуте.
«РБ Лейпциг» опередил сегодняшнего соперника и ворвался в зону Лиги чемпионов.
Протокол игры
|РБ Лейпциг
|3:1
|Кёльн
|(1:0) Нкунку Кристофер25'
|(2:0) Ольмо Дани54'
|(3:0) Анхелиньо Хосе57'
|(3:1) Лемперте Тим90'
Гулачи Петер•Клостерманн Лукас 70' (Симакан Мохамед ( 70') •Орбан Вилли•Гвардиол Йошко • 62'Хенрихс Бенджамин•Лаймер Конрад 70' (Собослаи Доминик ( 70') •Айдара Амаду•Анхелиньо Хосе 78' (Мукиэле Норди ( 78') •Ольмо Дани 64' (Форсберг Эмиль ( 64') •Андре Силва 64' (Поульсен Юссуф ( 64') •Нкунку Кристофер
Запасные: Кампль Кевин•Мартинес Хосеп•Новоа Уго•Адамс Тайлер
Швебе Марвин•Шмиц Бенно•Килиан Лука•Хюберс Тимо • 35'Хектор Йонас•Скири Эйе 85' (Лемперте Тим ( 85') •Эзкан Салих•Тилманн Ян 9' 62' (Ут Марк ( 62') •Дуда Ондрей 62' (Любичич Деян ( 62') •Кайнц Флориан 62' (Шиндлер Кингсли ( 62') •Андерссон Себастьян 85' (Острак Томаш ( 85')
Запасные: Шауб Луис•Хорн Тимо•Эхизибуэ Кингсли•Хорн Яннес
11 февраля. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
Бан пользователя