Тедеско поднял «РБ Лейпциг» в зону Лиги чемпионов после победы над «Кёльном»

Претенденты на еврокубковые места «РБ Лейпциг» и «Кёльн» открывали программу 22-го тура чемпионата Германии. Команда Доменико Тедеско выиграла первый тайм поле гола Кристофера Нкунку на 25-й минуте. После перерыва «быки» забили два мяча подряд (Дани Ольмо и Хосе Анхелиньо) и сделали счет разгромным - 3:0. Гости отыграли один мяч на 90-й минуте.

«РБ Лейпциг» опередил сегодняшнего соперника и ворвался в зону Лиги чемпионов.