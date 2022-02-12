Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Германии. Бундеслига

Тедеско поднял «РБ Лейпциг» в зону Лиги чемпионов после победы над «Кёльном»

12 Февраля 2022 • 00:24 Комментировать
РБ Лейпциг
3:1
Кёльн
окончен

Претенденты на еврокубковые места «РБ Лейпциг» и «Кёльн» открывали программу 22-го тура чемпионата Германии. Команда Доменико Тедеско выиграла первый тайм поле гола Кристофера Нкунку  на 25-й минуте. После перерыва «быки» забили два мяча подряд (Дани Ольмо и Хосе Анхелиньо) и сделали счет разгромным - 3:0. Гости отыграли один мяч на 90-й минуте.

«РБ Лейпциг» опередил сегодняшнего соперника и ворвался в зону Лиги чемпионов.

Протокол игры  
РБ Лейпциг 3:1Кёльн
(1:0) Нкунку Кристофер25'   
(2:0) Ольмо Дани54'   
(3:0) Анхелиньо Хосе57'  (3:1) Лемперте Тим90'
Гулачи ПетерКлостерманн Лукас  70' (Симакан Мохамед (  70') Орбан ВиллиГвардиол Йошко   62'Хенрихс БенджаминЛаймер Конрад  70' (Собослаи Доминик (  70') Айдара АмадуАнхелиньо Хосе  78' (Мукиэле Норди (  78') Ольмо Дани  64' (Форсберг Эмиль (  64') Андре Силва  64' (Поульсен Юссуф (  64') Нкунку Кристофер
Запасные: Кампль КевинМартинес ХосепНовоа УгоАдамс Тайлер
Швебе МарвинШмиц БенноКилиан ЛукаХюберс Тимо   35'Хектор ЙонасСкири Эйе  85' (Лемперте Тим (  85') Эзкан СалихТилманн Ян   9'  62' (Ут Марк (  62') Дуда Ондрей  62' (Любичич Деян (  62') Кайнц Флориан  62' (Шиндлер Кингсли (  62') Андерссон Себастьян  85' (Острак Томаш (  85')
Запасные: Шауб ЛуисХорн ТимоЭхизибуэ КингслиХорн Яннес
11 февраля. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Доменико Тедеско Кёльн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен РБ Лейпциг 3:1 Кёльн
12.02  17:30 Бохум ... Бавария 9.40 6.80 1.27
12.02  17:30 Боруссия М ... Аугсбург 1.84 3.85 4.20
12.02  17:30 Айнтрахт Фр ... Вольфсбург 2.10 3.75 3.35
12.02  17:30 Гройтер Фюрт ... Герта 3.35 3.60 2.15
12.02  17:30 Фрайбург ... Майнц 2.10 3.70 3.40
12.02  20:30 Байер Л ... Штуттгарт 1.63 4.40 5.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Февраля
00:56 · Германия. Бундеслига
Адриан Рамос: «Клопп был предвзят ко мне, я был разочарован»
00:24 · Германия. Бундеслига
Тедеско поднял «РБ Лейпциг» в зону Лиги чемпионов после победы над «Кёльном»
11 Февраля
23:06 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хотел бы видеть в «Сити» Холанна, но не желает иметь дело с Райолой слухи
14:35 · Германия. Бундеслига
​«Реал» сообщил Холанну, что не сможет подписать его летом 1 слухи
10 Февраля
16:52 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» окончательно потеряла интерес к Рюдигеру
15:22 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» продвинулась в переговорах с новой звездой сборной Германии 1 слухи
15:02 · Германия. Бундеслига
Фонд по защите прав животных собирается подать в суд на Томаса Мюллера
10:36 · Германия. Бундеслига
Зюле хотел получать в «Баварии» 16 млн евро в год
09:50 · Германия. Бундеслига
«Барселона» пожертвует звёздным игроком ради трансфера Холанна 1
08:58 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» договаривается с защитником «Челси»
08:33 · Германия. Бундеслига
Голкипер «Байера» Градецки вылечился от коронавируса
07:38 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, футболки какого клуба - самые продаваемые в мире 6
09 Февраля
22:23 · Германия. Бундеслига
Розе заявил, что «Боруссия» должна подготовиться к уходу Холанна
18:47 · Германия. Бундеслига
​Лапорта нашёл деньги на Холанна 3 слухи
15:33 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» хочет приобрести Аканджи
Все новости
Рекомендуем