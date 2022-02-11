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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Реал» сообщил Холанну, что не сможет подписать его летом слухи

11 Февраля 2022 • 14:35 Комментировать

Финансовые ресурсы «Реала» небезграничные, и подписать в одно трансферное окно сразу двух звёзд клуб, похоже, не в состоянии. Переход Килиана Мбаппе в мадридский клуб некоторые уже считают фактом, ведь сам игрок не раз говорил о желании выступать за «сливочных». Но в сфере интересов «Реала» также находится и Эрлинг Холанн. Есть информация, что мадридский клуб уже сообщил Холанну, что не сможет подписать его летом. В стане «сливочных» хотят, чтобы норвежский футболист ещё год провёл в «Боруссии», а уже затем переехал к ним. Об этом пишет Ruhr Nachrichten.

Подписать Эрлинга Холанна ближайшим летом можно за 75 миллионов евро, но футболист также запросит высокую зарплату, не говоря уже о комиссии для агента Мино Райолы.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн трансферы футбола - зима 2022
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