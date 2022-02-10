Дортмундская «Боруссия» уже давно определилась с заменой нападающему Эрдингу Холанну на случай, если норвежец все же покинет команду в следующее летнее трансферное окно. Еще с ноября клуб активно ведет переговоры с форвардом «Ред Булл Зальцбурга» Каримом Адейеми.

Как сообщает у себя в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо, руководство «Боруссии» уверено в заключении сделки. После того, как было объявлено о летнем перехода Никласа Зюле, подписание Адейеми – приоритетная цель на ближайшие пару месяцев.

Также отмечается, что прогресс был достигнут как и в переговорах с австрийцами, так и в переговорах с самим футболистом сборной Германии.