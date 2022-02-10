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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дортмундская «Боруссия» продвинулась в переговорах с новой звездой сборной Германии слухи

10 Февраля 2022 • 15:22 Комментировать
Унион Берлин
...
Боруссия Д
13.02 17:30

Дортмундская «Боруссия» уже давно определилась с заменой нападающему Эрдингу Холанну на случай, если норвежец все же покинет команду в следующее летнее трансферное окно. Еще с ноября клуб активно ведет переговоры с форвардом «Ред Булл Зальцбурга» Каримом Адейеми.

Как сообщает у себя в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо, руководство «Боруссии» уверено в заключении сделки. После того, как было объявлено о летнем перехода Никласа Зюле, подписание Адейеми – приоритетная цель на ближайшие пару месяцев.

Также отмечается, что прогресс был достигнут как и в переговорах с австрийцами, так и в переговорах с самим футболистом сборной Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Ред Булл Зальцбург Карим Адейеми Трансферы футбола - лето 2022
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УНИОН БЕРЛИН БОРУССИЯ Д
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