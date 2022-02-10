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Чемпионат Германии. Бундеслига

Зюле хотел получать в «Баварии» 16 млн евро в год

10 Февраля 2022 • 10:36 Комментировать

Стало известно, почему защитник Никлас Зюле покинет мюнхенскую «Баварию» по завершении нынешнего сезона. Все дело в разногласиях сторон в финансовом вопросе.

По данным Kicker, защитник требовал повышения заработной платы до 16 миллионов евро в год, при этом по действующему контракту Никлас получает в два раза меньше. В мюнхенском гранде посчитали требования Зюле чересчур завышенными и отказались вести переговоры.

В свою очередь защитник посчитал такое отношение неуважительным и решил перейти в стан дортмундской «Боруссии». В новом клубе заработная плата Зюле составит порядка десяти миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Никлас Зюле
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