Зюле хотел получать в «Баварии» 16 млн евро в год

Стало известно, почему защитник Никлас Зюле покинет мюнхенскую «Баварию» по завершении нынешнего сезона. Все дело в разногласиях сторон в финансовом вопросе.

По данным Kicker, защитник требовал повышения заработной платы до 16 миллионов евро в год, при этом по действующему контракту Никлас получает в два раза меньше. В мюнхенском гранде посчитали требования Зюле чересчур завышенными и отказались вести переговоры.

В свою очередь защитник посчитал такое отношение неуважительным и решил перейти в стан дортмундской «Боруссии». В новом клубе заработная плата Зюле составит порядка десяти миллионов евро.